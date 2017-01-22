Касаев: не стоит делать выводы о «Локомотиве» по результату товарищеского матча

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев подвёл итоги товарищеского матча с софийским ЦСКА (1:2) и всего первого сбора команды в Испании.
«Провели хорошую работу в плане физики. Набегали нужный объём. Конечно, на первом сборе не всё получается, потому что команда под нагрузками, так что не стоит делать выводы по результату матча. Впереди ещё два сбора. Тренерский штаб знает, как подвести нас к возобновлению сезона.
Первую неделю нам давали очень хорошую нагрузку, на второй начали работать с мячом. К концу сбора ребята устали и физически, и психологически. Сейчас будет два дня, чтобы отдохнуть, пообщаться с семьёй, а затем вновь вернёмся к работе.
Болельщики отмечают, что я нахожусь в хорошей форме? Всё идёт через работу. Это только начало моей подготовки. Надеюсь, что к марту подойду на пике формы и буду показывать хороший футбол во второй части сезона», — цитирует Касаева пресс-служба клуба.
В рамках сбора «Локомотив» провёл три товарищеских матча. Москвичи обыграли «Вольфсбург» U23 (2:0), но уступили «Базелю» и болгарскому ЦСКА (оба — 1:2).