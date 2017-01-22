«Локомотив» консультируется с коллекторскими агентствами по поводу долга Диарра

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как обстоят дела с долгом бывшего полузащитника «железнодорожников» Лассана Диарра. Француз выступал за российский клуб с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 Диарра не явился на предсезонный тренировочный сбор, из-за чего «Локомотив» разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров ФИФА признала расторжение контракта законным и обязала 31-летнего Диарра выплатить неустойку в размере € 10,5 млн.
«Проходят любопытные новости, что Диарра якобы выиграл дело у бельгийской футбольной ассоциации и ФИФА. Непонятно, каким образом это приближает нас к решению нашего с ним спора по поводу € 10,5 млн, которые он проиграл нам в суде и должен заплатить. Пока результата практически нет. Но думаю, что определённый прогресс в этом направлении будет уже в ближайшее время. Ситуация тяжёлая. Хотел бы напомнить, что похожее дело было с Матузалемом, с которым „Шахтёр“ безуспешно судился. Они выиграли дело, но взыскать выигранные деньги им не удалось, хотя решение суда было у них на руках. Получить деньги в кассу клуба не так уж просто.
Честно говоря, прецедентов у нас нет. Горячие головы обвиняют нас в том, что мы что-то делаем не так. Но в данном случае не существует чёткого пути, как делать „так“. Коллекторы? Дело хорошее. Но это всё не так просто сделать во Франции. Мы консультируемся с крупными юридическими и коллекторскими агентствами, не сидим сложа руки и заинтересованы в том, чтобы вернуть законно выигранные деньги и купить на них много хороших футболистов», — сказал Геркус.