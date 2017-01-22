Д. Комбаров: мы сейчас одно целое, никаких разделений и ОПГ «Ромашка» нету

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, отмечающий сегодня 30-летие, дал интервью клубной пресс-службе, в котором отметил, что в команде сейчас нет никаких разделений.
«Сейчас у нас действительно единый коллектив. Нет никаких разделений на иностранцы и русские, ОПГ „Ромашка“. Такого сейчас нету. Сейчас у нас все футболисты как единый кулак. Мы сейчас одно целое», — поведал Комбаров, который также поделился мнением о новичках команды.
«Все игроки очень сильные. Самедов опытный, и, думаю, он подстроится под наш тип игры. Молодые ребята — видно, что с амбициями, видно, что есть у них мастерство. Думаю, что по тренировкам видно, что Луис Адриано нападающий очень высокого уровня. Я надеюсь и думаю, что они нам помогут», — заявил Комбаров.