Китайский клуб готов предложить Руни рекордную зарплату в £ 1 млн в неделю

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает The Sun.
По информации издания, китайский клуб готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал £ 1 млн в неделю (около € 1,15 млн). Сейчас Руни зарабатывает £ 300 тыс. в неделю (около € 345 тыс.). Если Руни согласится на переход в азиатскую команду, то трансфер, вероятнее всего, состоится следующим летом. Таким образом, Уэйн станет самым высокооплачиваемым игроком в мире, опередив по этому показателю нападающего «Шанхай Шэньхуа» Карлоса Тевеса (£ 615 тыс. в неделю).
Руни выступает за «МЮ» с 2004 года, после того как перешёл в стан манкунианцев из «Эвертона». В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провёл 16 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.