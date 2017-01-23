Глушаков: в конце года агенты спрашивали, хотел бы поехать в Китай или нет

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не планирует перебираться в чемпионат Китая, хотя предложения о переезде в Поднебесную у него были.
«Мне и дома хорошо. В “Спартаке”. Ни в какой Китай не рвусь. Хотя в конце прошлого года у меня уже спрашивали, хотел бы поехать туда или нет. Это случилось после того, как Халк ушёл. Мне просто интересно узнать — какие клубы, какая конкретика? Но на этом всё затухло. Впрочем, и не думал на эту тему. Для меня есть такие моменты, как престиж клуба и родная земля. Они оставили бы меня дома, и, скорее всего, никуда не уехал бы.
Всякое, конечно, бывает в жизни, но, как говорится, не в деньгах счастье. Ты отыграешь там год, два — и никому будешь не нужен. Вернёшься домой — и что дальше? Репутацию из-за зарплаты не хотелось бы портить», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».