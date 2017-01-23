Луис Суарес: знали, что игра с «Эйбаром» будет нелёгкой

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что команде пришлось нелегко в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром». Несмотря на это, каталонский клуб забил четыре гола, а свои ворота удержал на замке.
«Мы знали, что игра с «Эйбаром» будет нелёгкой, поскольку соперник собирался прессинговать нас. В том числе и на нашей половине поля. Но после первого гола мы стали действовать спокойнее. Eсли противник применяет прессинг, то для этого у нас есть тренер. Мы должны осознавать, что одержали очень важную победу», — приводит слова Суареса Marca.