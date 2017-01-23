Вальверде: играя так, как с «Атлетико», «Атлетик» будет набирать очки

Наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде отметил, что его команда должна взять на вооружение игру, показанную в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Баски до 80-й минуты вели со счётом 2:1, однако гости сумели забить гол и вырвать ничью.
«Играя так, как с «Атлетико», «Атлетик» будет набирать очки. Будем работать в этом направлении. Думаю, что мы потеряли в этой игре два очка. Наши футболисты всегда выкладываются на поле максимально, но я считаю, что есть аспекты игры, которые нам следует усовершенствовать», — приводит слова Вальверде Marca.