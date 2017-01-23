Визе не советует Гнабри переходить в «Баварию», пугая его «Суонси Сити»

Бывший голкипер «Вердера» и сборной Германии Тим Визе советует полузащитнику бременцев Зерге Гнабри не спешить с клубной пропиской. В услугах этого футболиста заинтересован не один европейский клуб.
«Этот парень своей игрой доставляет мне наслаждение. Поэтому я советую ему по меньшей мере один год оставаться в «Вердере». В «Вердере» он является ведущим игроком, тогда как в «Баварии» или в ведущих английских командах будет чаще сидеть на скамейке запасных. И не успеет оглянуться, как окажется в «Суонси Сити». Намного целесообразнее идти вперёд шаг за шагом», — приводит слова Визе Bild.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что приобретение Гнабри клубом не рассматривается.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.