Метцельдер считает, что система игры «Боруссии» Д не подходит Гётце

Бывший защитник мадридского «Реала», «Шальке-04» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер проанализировал игру полузащитника дортмундцев Марио Гётце. Метцельдер считает, что система игры, которую исповедует главный тренер «Боруссии» Томас Тухель, не очень подходит футболисту сборной Германии.
«Марио не тот футболист, который выходит победителем в борьбе один на один, когда обороняется. И он не часто отходит назад. В нынешней системе игры «Боруссии» нет позиции, которая идеально подходила бы Гётце и позволяла бы ему показывать то, что он может», — цитирует Метцельдера интернет-издание Sport1.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды мюнхенской «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 17 туров Бундеслиги он сыграл в 10 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.