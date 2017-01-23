Глушаков: никто не знает, какая у Адриано зарплата, не надо считать чужие деньги

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход в московский клуб нападающего Луиса Адриано. По информации итальянских СМИ, бразилец стал самым высокооплачиваемым игроком в «Спартаке».
«Не надо считать чужие деньги. И вообще, никто не знает, какая у него на самом деле зарплата. А всё, что пишут, может быть неправдой и глупостями. Думаю, Адриано должен оправдать надежды, которые на него возлагают», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».
Напомним, Луис Адриано подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, вступающий в силу с 25 января 2017 года.