Вирдис: такое впечатление, что Бакка не знает, останется ли он в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Пьетро Паоло Вирдис проанализировал игру форварда команды Карлоса Бакки. Вирдис отметил, что колумбийский футболист выглядит не поле неубедительно.
«Бакка умеет отлично завершать атаки. Он старался всегда быть на месте, а в штрафной площадке соперников никогда не ошибался. Однако в данный момент его игра мне кажется несколько беспорядочной и неубедительной. Такое впечатление, что он не знает, останется ли он в ближайшем будущем в «Милане» или покинет клуб», — цитирует Вирдиса La Gazetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что в услугах Бакки были заинтересованы многие клубы, включая китайский «Бэйцзин», который предложил россонери € 30 млн, а самому игроку оклад € 10 млн в год.