Рамелов считает, что в «Байере» есть проблемы между тренерами и руководством

Бывший футболист леверкузенского «Байера» Карстен Рамелов проанализировал одно из решений руководства клуба. В «Байере» стал работать бывший пресс-секретарь «Гамбурга» Йорн Вольф. Последний призван быть связующим звеном между тренерским штабом команды и руководством.
«Когда ты приглашаешь на работу такого человека, значит, у тебя есть проблемы. Я сам сомневаюсь, что третий человек может решить проблемы «Байера», — приводит слова Рамелова Sky.
По итогам 17 туров чемпионата Германии «Байер» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.