Спаллетти: в первом тайме матча с «Кальяри» «Рома» играла слишком медленно

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0) в матче 21-го тура Серии А.
«В этом матче мы были не так хороши в поддержании ритма. В первом тайме мы играли слишком медленно и часто просто забрасывали мяч вперёд. Однако после перерыва „Рома“ прибавила и добыла заслуженную победу. Соперник ничего не смог создать у наших ворот — это наша заслуга», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.
В таблице Серии A «Рома» располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко, но «старая синьора» провела на один матч меньше.