Кэрролл: ситуация с Пайетом ничего не нарушит в «Вест Хэме»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Энди Кэрролл прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Димитри Пайета. Ранее француз отказался выступать за лондонскую команду и заявил о желании вернуться во Францию. В матче 22-го тура «Вест Хэм» без участия Пайета на выезде обыграл «Мидлсбро» (3:1), Кэрролл отметился дублем.
«Ситуация с Пайетом ничего не нарушит в клубе. Наш ответ на ситуацию в виде этой победы лишний раз доказывает, что парни полностью отдаются игре. Мы бьёмся за нашего тренера и за наш клуб», — приводит слова Кэрролла Goal.