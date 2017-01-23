Рапопорт: «Зенит» серьёзно тратился на покупку игроков, но ничего не выиграл

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил выступление петербургской команды в первой части сезона, а также раскритиковал клуб за то, что в его составе играет мало своих воспитанников.
«Я бы оценивал результат не по сыгранным в нынешнем сезоне матчам, а за последние лет пять. Чтобы посмотреть, как развивается клуб, каких результатов он добивается. В итоге мы имеем одно выигранное чемпионство и завоёванный кубок России, учитывая вложения и экономику клуба. На протяжении длительного времени «Зенит» серьёзно тратился на покупку футболистов, с которыми, по сути, ничего не выиграл. Разве что пару раз вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Ну а по итогам прошлого сезона даже не попали в этот турнир.
Почему не получили того, что ожидали? Возникает и другой вопрос: куда мы идём дальше? Нынешняя селекция «Зенита», а конкретно пришедшие вместо проданных игроки не идут в сравнение с теми, которые ушли. Команда в данный момент занимает не своё место — результат должен быть выше. Сине-бело-голубые вылетели из Кубка России, на пять очков отпустили «Спартак». Да и проплешины на трибунах «Петровского» — плохой знак. За долгое время в составе «Зенита» почти не осталось своих, питерских футболистов, что является тоже нехорошим моментом. Есть два Кержакова и практически не игравший Могилевец. Такого в истории клуба не было никогда. Совсем недавно в сборной России играло по пять-шесть воспитанников питерского футбола: Малафеев, Аршавин, Быстров, Кержаков, Денисов, Могилевец.
Можно вспомнить и о том, как «Зенит», состоявший преимущественно из питерских воспитанников, стал победителем чемпионата СССР 1984 года, который по своему уровню был несоизмерим с российским. Правда, Мельников, Давыдов и Бирюков не являлись воспитанниками питерского футбола. Но они были подготовлены соответствующим образом, а потом выведены на высокий уровень Морозовым и Садыриным. А что происходит теперь? Стали хуже работать школы? Конечно, нет! Созданы великолепные условия для Академии, но где эти воспитанники? Вот это меня тревожит. Я работаю в системе СДЮШОР «Зенит», которая всегда поставляла игроков для «Зенита». Поэтому, конечно, грустно, что сегодня легче купить кого-то, чем подготовить», — цитирует Рапопорта «Спорт уик-энд».