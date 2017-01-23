Руни: я счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не планирует покидать команду в ближайшее время. В прессе прошла информация, что китайский клуб, название которого не уточняется, готов предложить 31-летнему английскому футболисту соглашение, по которому он бы зарабатывал £ 1 млн в неделю (около € 1,15 млн). Сейчас Руни зарабатывает £ 300 тыс. в неделю (около € 345 тыс.).
«Я нахожусь в клубе в течение долгого времени, но футбол это такая игра, в которой может произойти всё что угодно. Но сегодня я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Не скрою, что хочу больше играть, но я нахожусь в команде, где по-настоящему счастлив», — цитирует Руни Sky Sports.
Контракт Уэйна Руни с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2019 года.