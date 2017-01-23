Маурисио: «Спартак» столкнётся с серьёзным давлением — таков удел лидеров

Защитник «Спартака» Маурисио рассказал, какого матча во второй половине сезона он ожидает больше всего. После 17 туров красно-белые единолично лидируют в турнирной таблице РФПЛ.
«Каждый матч нужно рассматривать как самый важный. У нас будут соперники разного уровня. Предстоят встречи с прямыми конкурентами — «Зенитом» и ЦСКА. Придётся столкнуться с серьёзным давлением — таков удел лидеров. Нужно полностью сфокусироваться на результате. Предполагаю, что могут возникнуть сложные ситуации, и поэтому нам нужно быть настоящей командой, помогать друг другу как в матчах, так и на тренировках», — цитирует Маурисио официальный сайт «Спартака».