Туре: Стерлинг слишком честен, он должен был падать после толчка Уолкера

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что его партнёр по команде Рахим Стерлинг слишком честен. В матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) Стерлинг выбежал один на один с Уго Льорисом и нанёс несильный удар в момент небольшого толчка от бежавшего сзади Кайла Уолкера.
«Если бы Стерлинг упал, все бы говорили, что это «нырок». Возможно это то, что он должен был сделать. Но Стерлинг слишком честен. Он хочет быть правильным в подобных матчах. Нельзя говорить, что он ошибся, потому что это его решение. Рахим был близок к голу, но Уолкер толкнул его в спину», — цитирует Туре The Telegraph.