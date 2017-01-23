В. Березуцкий: за 15 лет ни разу не видел, чтобы Игнашевич где-то недобежал

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что за всё время совместных тренировок он не видел, чтобы его партнёр по команде Сергей Игнашевич полностью не выполнил какое-либо упражнение.
«За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодёжи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Всё-таки в дубле нагрузка немножко пониже», — сказал Березуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полностью интервью с Василием Березуцким можно прочитать здесь