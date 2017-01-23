Обамейянг: у сборной Габона было всё, чтобы выйти в плей-офф Кубка Африки

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамейянг прокомментировал вылет национальной команды с Кубка Африки. Хозяева турнира не смогли преодолеть групповой этап.
«У нас было всё, чтобы претендовать на выход в плей-офф. У нас был шанс. К сожалению, бывают такие дни, когда тебе не везёт. Так было в моменте, когда я не забил с двух метров. Мы попадали в штангу, здорово свою работу делал вратарь.
Возможно, нам не хватило агрессивности, но я думаю, что мы были лучше каждой команды в нашей группе. Смена тренера, подготовительный процесс, возможно, сказались, это было непросто», — цитирует Обамейянга Goal.