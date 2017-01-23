Клопп: зимой клубы не продают игроков, которые могли бы усилить «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба. Специалист ответил на вопрос, ждать ли от мерсисайдцев приобретения в январе.
«Абсолютно нормально, что люди задаются вопросом, будут ли новички зимой. С одной стороны, всё просто, а с другой — довольно сложно.
Не то чтобы мы не хотели приобрести футболиста. Дело в том, что клубы не хотят расставаться с игроками, которые нам интересны. В данном случае речь идёт не о деньгах, это зимнее трансферное окно.
Клубы говорят, у нас есть полгода, мы не сможем найти другого игрока. Лучше подождать до лета, чем заработать несколько фунтов зимой. Теперь вы понимаете ситуацию. Лучше никого не покупать, даже нужного игрока, чем сделать неправильный трансфер.
Есть 20 футболистов, которые могли бы усилить «Ливерпуль», но клуб, который продаёт футболиста, также принимает решение», — цитирует Клоппа The Guardian.