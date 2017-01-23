СК Беларуси обвинил 15 человек в организации договорных матчей в чемпионате

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела о передаче денежных средств игрокам чемпионата Беларуси за обеспечение необходимого результата в ряде матчей. По данному делу обвиняется 15 человек.
«В ходе расследования при тесном взаимодействии с главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Ассоциаций «Белорусская федерация футбола» был установлен ещё один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Кроме упомянутых в предыдущих сообщениях матчей, в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».
В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (в связи с деятельным раскаянием).
Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход. Кроме того, следствием готовится представление в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача уголовного дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд», — говорится на официальном сайте СК Беларуси.