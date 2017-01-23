Финальная жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт в Кремле

Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с предложением Москвы провести финальную жеребьёвку ЧМ-2018 1 декабря 2017 года в Кремле. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко.
«1 декабря пройдёт финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, всё это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьёвку», — цитирует Мутко «Лайф».
Мутко добавил, что подготовка к мировому первенству и Кубку конфедераций 2017 года проходит без существенных проблем.