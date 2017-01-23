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Финальная жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт в Кремле

23 января 2017, понедельник. 14:01. Футбол
Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с предложением Москвы провести финальную жеребьёвку ЧМ-2018 1 декабря 2017 года в Кремле. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

«1 декабря пройдёт финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, всё это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьёвку», — цитирует Мутко «Лайф».

Мутко добавил, что подготовка к мировому первенству и Кубку конфедераций 2017 года проходит без существенных проблем.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко ФИФА ЧМ-2018
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23 января 2017, понедельник
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