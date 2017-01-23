Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших голкиперов чемпионата Швейцарии

Бывший защитник «Спартака» Марек Сухи, ныне выступающий за «Базель», поделился впечатлениями о бывших игроках московской команды.
«Спартак» постоянно в той или иной форме напоминает о себе. Когда «Базель» играл в Лиге Европы с «Севильей», перед матчем встретились с Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстрёмом.
Он в «Грассхоппере» — настоящая звезда, капитан команды. Ещё один мой хороший знакомый по «Спартаку» – Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном «Сьоне», сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата», — цитирует Сухи «Советский спорт».
В текущем сезоне чемпионата Швейцарии Митрюшкин провёл 18 матчей, в которых пропустил 31 мяч.