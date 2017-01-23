«Локо» не будет подписывать контракт с Макоевым. Натхо и Коре пока на просмотре

«Локомотив» не будет зимой подписывать контракт с защитником команды «Спартак-Нальчик» Залимом Макоевым, а футболисты Амир Натхо и Александр Коре останутся на просмотре. Об этом сообщил главный тренер московского клуба Юрий Сёмин.
«Все ребята неплохо себя проявили, но Макоев уезжает в Нальчик, мы будем за ним следить. Он достаточно перспективный игрок, но он будет готовиться к чемпионату в Нальчике, и это правильно. Ему нужна игровая практика, которую мы не сможем предоставить стопроцентно, он должен развиваться.
Натхо пока на сборах с нами. Коре также будет на втором сборе, сейчас он уехал переоформлять свои документы — паспорт или визу — и 26-го числа должен быть на сборе. Антон Миранчук в команде, мелкий перелом требует от него 24 дня ходить в гипсе, а потом медицинский скажет точнее», — цитирует Сёмина ТАСС.