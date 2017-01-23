FA обвинила защитника «Сандерленда» Джилободжи в грубой игре

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Сандерленда» Папи Джилбоджи в грубой игре во время выездной встречи 23-го тура Премьер-лиги с «Вест Бромвичем» (0:2). В концовке игры сенегалец руками ударил в лицо полузащитника «дроздов» Даррена Флетчера, но момент остался без внимания со стороны главного судьи Крэйга Поусона.
Изучив видеоматериалы, футбольная ассоциация Англии предъявила Папи обвинения, и теперь у 28-летнего игрока до 24 января есть время, чтобы дать ответ на обвинение, сообщает пресс-служба FA. Вероятно, что Джилбоджи грозит дисквалификация на три матча.