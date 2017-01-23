Экс-форвард «Кубани» Данило находится на просмотре в «Анжи»

Бразильский нападающий Данило, который ранее выступал за «Кубань» находится на просмотре в «Анжи». Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Айдемир Даганов.
«Нападающий Данило находится на просмотре в «Анжи» и вчера вышел на замену в контрольном матче с «Актобе», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
«Анжи» в товарищеском матче уступил «Актобе» (0:1). Данило сезон-2016/17 начинал в клубе «Дибба» из ОАЭ, за который провёл 10 матчей и отдал 1 результативный пас.