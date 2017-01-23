Лидер группы «Чайф»: в «Урале» играют за деньги, предложат больше — мигом уедут

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, являющийся уроженцем Екатеринбурга, признался, что не любит болеть за футбольный «Урал», но с радостью посещает матчи по хоккею на траве «Динамо-Строителя».
«Не так часто удаётся бывать на матчах, но если есть возможность, то хожу с большим удовольствием. Если мы где-то на гастролях и идём на игру, то стараемся поддерживать уральскую команду либо команду города, где мы находимся. Вот только относительно профессионально-коммерческого спорта у меня порой возникают вопросы: за кого мне болеть на трибуне ФК «Урал»? Я понимаю, что это бренд, локальная самоидентификация, но эти ребята играют за деньги, и если им где-то предложат больше, то они мигом уедут. Их ничего не связывает с Екатеринбургом.
В то же время, если я нахожусь на матче по хоккею на траве, на игре «Динамо-Строителя», то прекрасно знаю, кого поддерживаю, — это парни из соседнего двора, которые ходят по тем же улицам, что и мы. Искренне переживаю и радуюсь за них. В целом же я в большей степени болельщик сборных России. С удовольствием смотрю по телевизору игры национальных команд, будь то волейбол, гандбол или футбол», — цитирует Шахрина Znak со ссылкой на журнал Hockey Player.