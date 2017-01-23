Следующий тур ФИФА по стадионам ЧМ-2018 пройдёт с 27 февраля по 2 марта

Следующий операционный тур ФИФА на стадионы чемпионата мира—2018 пройдёт с 27 февраля по 2 марта 2017 года.
«Мы можем подтвердить, что очередной операционный тур ФИФА на стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года пройдёт в период с 27 февраля по 2 марта 2017 года и будет также включать посещение четырёх городов-организаторов Кубка Конфедераций ФИФА—2017», — сообщили в пресс-службе ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Галине Козловой.
Проведение чемпионата мира—2018 запланировано на 12 стадионах в 11 городах России