«Милан» следит за игрой Марио Фернандеса

«Милан» проявляет предметный интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. Россонери следят за игрой Фернандеса и могут сделать «армейцам» предложение в случае ухода защитника Маттиа Де Шильо в «Ювентус», утверждает Calciomercato.
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли, по данным источника, уже общался с представителями Фернандеса.
Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.
Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что известный европейский тренер интересовался мнением наставника «Спартака» Массимо Карреры по поводу Фернандеса, однако о том, какой именно тренер спрашивал у Карреры про Фернандеса, он не сообщил.