Смолов: заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет!

Форвард «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос об умственных способностях футболистов и признал, что они не заслуживают огромных зарплат.
«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но скорее да, чем нет. Но есть ребята, которые читают либеральные газеты, любят путешествовать, с ними интересно поговорить, у них речь без слов-паразитов.
В принципе деньги, которые вовлечены в ту сферу, где я работаю, пропорциональны моей зарплате. Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек. Футболисты ничего полезного миру не дают? Я согласен. Что вы хотите услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!» — цитирует Смолова GQ Russia.
Также у Смолова спросили, повлияло ли на его игру расставание с Викторией Лопыревой.
«Косвенная связь есть. Она человек публичный, таскала меня с собой на все светские мероприятия. Когда всё это закончилось, остался один футбол, и всё стало лучше. Но я начал по-другому относиться к делу, ещё когда мы были вместе, а получаться всё начало, уже когда расстались. Мешают ли женщины футболу? Женщины в целом мешают! Все проблемы из-за женщин, они жить мешают полноценно», — пошутил игрок.