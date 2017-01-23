Клопп: если бы все проблемы в защите решила одна покупка, я бы её совершил

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба и отметил, что не будет приобретать зимой защитника.
«Мы лишились Мане, много пропустил Коутиньо, плюс не мог играть Матип… Мне нравится Мане, но это не значит, что наши проблемы вызваны его отсутствием. Мы же забили два мяча „Суонси“, но сделали несколько ошибок и в итоге проиграли.
Вы всегда говорите об обороне и отдельных игроках. Я говорю об обороне всей команды. Если бы можно было купить одного игрока и решить все проблемы, было бы глупо не сделать этого, но все не так просто. Я знал о проблемах, которые ждали нас после Рождества. Я видел перед игрой против „Суонси“, что мы на верном пути», — цитирует Клоппа Goal.