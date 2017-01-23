Ихеаначо не будет просить «Манчестер Сити» отпустить его в аренду

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо не будет проситься в аренду для получения игровой практики. Об этом сказал отец 20-летнего футболиста Джеймс Ихеаначо.
«Келечи не хочет уходить в аренду, потому что он входит в число футболистов, на которых рассчитывает тренерский штаб. Он пропустил матч с „Тоттенхэмом“, но это лишь одна игра», — цитирует отца футболиста Аllnigeriasoccer.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Ихеаначо провёл на поле 469 минут, за которые успел забить четыре мяча и отдать три результативные передачи.