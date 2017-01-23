Президент «Севильи»: если Рамос хочет давать советы, пусть обращается к Пересу

Президент «Севильи» Хосе Кастро ответил на слова капитана «Реала» Серхио Рамоса, который ранее заявил, что Кастро недостаточно хорошо борется с неподобающим поведением болельщиков своего клуба. Фанаты «Севильи» оскорбляли Рамоса по ходу последних домашних матчей с «Реалом». Серхио является воспитанником андалузской команды.
«Рамос – отличный футболист, но он выступает за „Реал“. Если он хочет давать советы, то пусть обращается к президенту своего клуба (Флорентино Пересу. — Прим. „Чемпионата“). „Севилья“ работает над искоренением агрессии на трибунах больше, чем вы думаете, хотя некоторые вещи всё ещё надо исправлять», — цитирует Кастро AS.