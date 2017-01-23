FA предъявила обвинения Венгеру

Главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предъявлены обвинения за нарушение дисциплины в матче 22-го тура АПЛ с «Бернли», информирует пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
Венгер был удалён в начале компенсированного времени за бурную реакцию на назначение пенальти в ворота своей команды, когда Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади. Уходя в подтрибунное помещение, Венгер толкнул резервного арбитра Энтони Тейлора. Перед этим специалист перебросился с Тейлором несколькими фразами. После игры Венгер извинился за своё поведение.
Венгер должен ответить на обвинения до вечера 26 января.