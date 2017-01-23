Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани опроверг информацию итальянских СМИ, согласно которой россонери проявляют предметный интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу.
«Милан» не интересуется Фернандесом», — цитирует Галлиани ТАСС.
Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.
Ранее футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что известный европейский тренер интересовался мнением наставника «Спартака» Массимо Карреры по поводу Фернандеса, однако о том, какой именно тренер спрашивал у Карреры про Фернандеса, он не сообщил.