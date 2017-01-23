Марадона спустя 31 год снова взял в руки кубок мира

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона спустя 31 год получил возможность снова подержать в руках трофей, вручаемый чемпионам мира. Футболист выиграл мировое первенство в 1986 году. В начале января в Цюрихе на церемонии вручения призов ФИФА Марадона «встретился» с кубком мира, сообщает официальный сайт ФИФА.
«Прекрасен, как он прекрасен! Хочу пожелать нынешнему поколению аргентинских футболистов собственными руками прикоснуться к нему и почувствовать вес этого кубка», — сказал Марадона.
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