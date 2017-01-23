«Крестовский» в феврале примет 10 тыс. человек в рамках тестирования

Первое официальное тестовое мероприятие стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге состоится 11 февраля. В этот день арена единовременно примет 10 тыс. человек, сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу петербургского центра размещения рекламы.
Главная задача мероприятия — понять, как работает входная группа стадиона, в частности — как распределяются потоки при подходе и выходе с «Крестовского». В тесте не будет задействовано выкатное поле, так как в данный момент на нём проходит засев травы. Также не планируется проводить манипуляции с открытием и закрытием крыши стадиона.
В настоящее время согласовывается вопрос билетной программы. Вход на мероприятие будет бесплатным, однако, чтобы попасть в число 10 тыс. посетителей, необходимо будет пройти процесс регистрации.