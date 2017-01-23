Клопп: готов помочь Джеррарду стать тем тренером, которым он хочет быть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о решении бывшего капитана красных Стивена Джеррарда стать тренером в академии клуба.
«У нас с ним был очень долгий разговор. Все знают, что он потрясающий парень, и мне было важно узнать, что Стивен хочет делать в будущем. Он сказал, что хочет стать тренером, и это классно. Со своей стороны готов помочь Джеррарду стать тем тренером, которым он хочет быть. Когда человек вроде Стивена со своим опытом в футболе становится на подобный путь, это хорошая новость для всех», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей. В ноябре 2016 года 36-летний футболист завершил карьеру.