Деулофеу: «Милан» — самый великий клуб Италии

Форвард Херард Деулофеу, который перешёл из «Эвертона» в «Милан» на правах аренды до конца сезона, поделился впечатлениями от смены клуба.
«Милан» — самый великий итальянский клуб. Я очень рад, потому что хотел приехать сюда уже довольно давно. Это великий клуб, и я надеюсь, что смогу сыграть против «Ювентуса» в среду. Сейчас я получаю удовольствие от тренировок с новыми партнёрами. Я хочу играть, а слева или справа — не важно.
Всем известно, что «Милан» — клуб с огромной историей, выигрывавший Лигу чемпионов семь раз. За «Милан» играло огромное количество великих футболистов», — сказал Деулофеу в эфире Milan TV.