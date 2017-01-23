Д. Луис: люди всегда говорят о лучших игроках мира, а Диего Коста — один из них

Защитник «Челси» Давид Луис после победы над «Халл Сити» в матче 22-го тура АПЛ высоко оценил значимость форварда Диего Косты. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих. Коста забил в первом же матче после возвращения в основу.
«Работа Косты — забивать голы, и он каждый день упорно трудится, чтобы продолжать хорошо делать свою работу. Он отличный игрок, который находится в фантастической форме. Я рад за него, потому что иногда люди много говорят, но ничего не знают. Он должен был пройти через это.
Я могу понять данную ситуацию: люди всегда говорят о лучших игроках мира, а Коста — один из них. Диего счастлив, он всегда хочет играть в футбол — вот что важно для меня», — цитирует Луиса SFR Sport.