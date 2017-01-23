Рэмси: «Арсенал» не сомневается в своём стиле игры

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал победу над «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1. Решающий мяч «канониры» забили на 98-й минуте.
«Судья добавил очень много времени, но мы были настойчивы. Вдесятером вырвать победу особенно трудно, но мы продолжали сражаться и в конце концов получили то, что заслужили. „Арсенал“ не сомневается в своём стиле игры. Мы знаем, что можем забивать и вдесятером», — цитирует Рэмси Sky Sports.