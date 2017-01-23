Клемент: в матче с «Ливерпулем» все увидели, почему я хочу удержать Льоренте

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент после победы команды в матче 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем» выделил форварда Фернандо Льоренте, который оформил дубль. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «лебедей».
«Льоренте был очень хорош. Я хочу удержать его здесь, а причина проста, вы видели её в матче с „Ливерпулем“. Фернандо отлично проявил себя. И он показывает классный футбол с первого же моего матча у руля „Суонси“. Если грамотно использовать его сильные качества, Льоренте приносит команде неоценимую пользу», — сказал Клемент в эфире talkSPORT.