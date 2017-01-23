Браво: единственный рецепт для «Сити» — трудиться и верить в то, что мы делаем

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво выразил мнение, что «горожане» должны продолжать упорную работу и не обращать внимания на череду неудачных результатов. Команда Хосепа Гвардиолы набрала лишь четыре очка в последних четырёх матчах АПЛ и идёт на пятом месте в таблице.
«Мы должны быть сильными с моральной точки зрения, должны продолжать упорно трудиться и верить в то, что мы делаем. Это единственный рецепт. У нас есть спад в игре, но это может случиться со всеми командами. Нам надо придерживаться своих убеждений и верить в то, что наш футбол приведёт команду к победе», — цитирует Браво официальный сайт «Манчестер Сити».