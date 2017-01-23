«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артёма Дзюбы, утверждает итальянское издание Corriere dello Sport.
По данным источника, новый клуб экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича. Кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на 28-летнего форварда сборной России претендует ещё один китайский клуб.
В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.