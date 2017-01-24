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175 лет назад
2016
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У полузащитника «Рубина» Лестьенна родился сын
24 января 2017, вторник. 00:16.
Футбол
Полузащитник «Рубина»
Максим Лестьенн
стал отцом, сообщает официальный «твиттер» казанского клуба. У 24-летнего бельгийца родился сын.
Лестьенн перешёл в «Рубин» летом 2016 года. В текущем сезоне хавбек провёл семь матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Фото можно посмотреть
здесь
.
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Рубин" Казань
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Максим Лестьенн
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Новости. Футбол
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