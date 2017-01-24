Сильва: игроки «Ман Сити» очень любят интенсивные мини-матчи в конце тренировок

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал о тренировочном процессе главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
«Если у нас есть несколько дней для тренировок, они, как правило, получаются намного сложнее, но в остальном большая часть занятий носит восстановительный характер. Так что всё зависит от того, сколько дней мы имеем в распоряжении для подготовки.
В конце тренировок обычно бывают короткие и интенсивные двусторонки, игроки их очень любят. Все понимают, что нужно сосредоточиться на следующей игре и хорошо восстановиться, чтобы повысить шансы на победу в ближайшем матче», — цитирует Сильву Goal со ссылкой на Dugout.