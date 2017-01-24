Паулу Соуза: я не жду от руководства «Фиорентины» никаких приобретений

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза дал понять, что не ждёт от клуба покупок в зимнее трансферное окно, несмотря на слухи, которые появляются в итальянских СМИ.
«Я ничего не жду. Когда мы с боссами клуба встретились в Лиссабоне, я сказал, какие именно позиции нужно улучшить. Дальше всё зависит только от руководства клуба, это они будут принимать решения. Я рад быть тренером, это моя большая страсть. Я стараюсь сделать лучше себя и игроков», — цитирует Соузу Football Italia.
Среди прочего СМИ сообщали, что «Фиорентина» на этой неделе проведёт переговоры с «Зенитом» о возможном переходе игроков петербургского клуба Маурисио и Луиша Нету.