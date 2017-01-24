Туре: некоторые едут в Китай, но лично я хочу больше играть в футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отверг возможность переезда в Китай, объяснив это тем, что он слишком любит футбол, чтобы жертвовать им ради денег.
«Я? В Китай? Я все ещё молодо выгляжу, правда? Я хочу играть в Европе, особенно в Англии. И хочу делать это ещё несколько лет. Я всегда говорю, что если уеду в Китай, то буду там злиться. Вы играете в футбол, потому что любите футбол, или потому что хотите заработать денег? Лично я хочу играть в футбол, потому что получаю от этого удовольствие. Мне нравится играть. Нравится помогать своим товарищам по команде. Мне нравится играть против сильных соперников и команд. И я хочу продолжать в том же духе. Некоторые люди хотят поехать в Китай, чтобы попробовать что-то новое. Но лично я хочу больше играть в футбол.
Посмотрите на моего друга Ибрагимовича. Ему 35 лет, и он намерен играть ещё года три. У него такой же менталитет, как у меня. Он большой игрок, чемпион, который любит футбол. Для него футбол на первом месте. А всё остальное — это просто бонус. Ты можешь быть счастлив, играя за большие клубы и всё ещё зарабатывая много денег. Но те, кто едет в Китай… Я думаю иначе», — приводит слова Туре The Telegraph.