Алейкс Видаль до конца сезона останется в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль не покинет свой нынешний клуб до конца текущего сезона. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Мы очень довольны Видалем, динамика изменилась», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.
По ходу нынешнего сезона в испанских СМИ неоднократно обсуждался вопрос о будущем Видаля в стане сине-гранатовых. Игрок не пользовался доверием наставника команды Луиса Энрике: по итогам 19 туров Примеры он принял участие всего в трёх матчах, отметившись одним голом.